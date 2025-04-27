شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبتروجت فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفنى للنادى الأهلى الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام بتروجت بالدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالى داخل القلعة الحمراء، لاسيما بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بمجموع المباراتين أمام نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا من الدور قبل النهائى بسبب قاعدة إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا ثم تعادل مع بيراميدز 1-1.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما يساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى دوري nile

مباراة الأهلى وبتروجت تقام في الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وبتروجت فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبتروجت مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.