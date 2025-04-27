الامارات | لامين يعذّب ريال مدريد.. وكأس إسبانيا يلمع على رأس برشلونة بكل "جمال"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عذّب برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد مجدداً، وهزمه 3-2 في المباراة النهائية "الماراثونية" لمسابقة كأس ملك إسبانيا، السبت، على استاد "لا كارتوخا"، حاصداً بطولته الثانية هذا الموسم بعدما كان قد خطف من "النادي الملكي" لقب كأس السوبر بعد نتيجة قاسية 5-2، وأذاقه قبلها مرارة خسارة أكثر ضراوة برباعية نظيفة في بطولة الدوري.

وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عن طريق صانع ألعابه الشاب بيدري من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء بعد صناعة من المتألق لامين جمال في الدقيقة 28، مترجماً سيطرة شبه مطلقة لكتيبة المدرب الألماني هانزي فليك على مجريات الشوط الأول الذي لم يظهر فيه ريال مدريد بالشراسة الهجومية المطلوبة، وتاهت ألعابه بصورة غير معهودة.

وفي الشوط الثاني، أشرك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاسم الرنان كيليان مبابي "العائد من الإصابة" ليقلب "الديك الفرنسي" الموازين الفنية لمصلحة ريال مدريد مدركاً التعادل في الدقيقة 70 من ضربة حرة مباشرة اكتفى حارس برشلونة تشيزني بمراقبتها تعانق شباكه.

واستمر تراجع أداء برشلونة، وبدا الفريق عاجزاً عن إخراج الكرة من ملعبه أمام ضغط لاعبي الريال وعلى رأسهم مبابي وفينيسيوس، وربما دفع البارسا ثمن التبديل غريب الأطوار من قبل هانزي فليك الذي أخرج لاعب الوسط داني أولمو فتأثر الفريق بشكل واضح وظهرت الفراغات الواضحة بين دي يونغ وبيدري.

واستغل ريال مدريد الخلل الفني في وسط برشلونة ولم يقف عن هدف مبابي، إذ تحسن الأداء المدريدي أكثر مع دخول المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش والتركي أردا غولر فأصبح النادي الملكي الطرف الأكثر مبادرة وفاعلية، واستثمر كرة ركنية حولها غولر على رأس الفرنسي تشواميني الذي غمزها في الشباك مع حلول الدقيقة 77.

وفي وقت استشعر فيه برشلونة خطر الدقائق الأخيرة انتفض لامين جمال كالعادة ومرر كرة طولية للمهاجم فيران توريس الذي استغل خروج الحارس تيبو كورتوا فراوغه وسدد بالمرمى الخالي في الدقيقة 84، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 2-2.

واستمرت الإثارة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع مع سقوط البرازيلي رافينيا أرضاً فسارع الحكم دي بورغوس "المثير للجدل" إلى احتساب ضربة جزاء لكن غرفة تقنية الفيديو "الفر" استدعته مشككة في القرار، فعدل عنه، وليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وتبادل الفريقان الهجمات وسط تكافؤ كبير بين الكفتين خصوصاً مع دخول المغربي ابراهيم دياز اللاعب الحيوي والمهاري والبرازيلي الصغير إندريك في ريال مدريد، ومن جانب برشلونة اشتراك فيرمن لوبيز وخروج بيدري المنهك.

وفي الدقيقة 115 من الشوط الإضافي الثاني اندفع الفرنسي كوندي من منتصف الملعب وأطلق كرة صاروخية من خارج المنطقة استقرت في شباك حارس مدريد كورتوا معلناً تقدم برشلونة 3-2.