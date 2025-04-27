شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستأنف استعداداته لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته اليوم الأحد، لمواجهة سيراميكا في مباريات حسم بطولة الدوري، وأغلق الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، صفحة كأس عاصمة مصر مؤقتاً، بعد الفوز في ذهاب ربع النهائي على مودرن سبورت بثنائية نظيفة، وقرر طارق مصطفى منح لاعبيه راحة قصيرة، على أن يبدأ الفريق استعداداته لسيراميكا في الدوري، الأسبوع الجاري.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا الخميس المقبل الموافق الأول من مايو، في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الصيفي، ضمن مباريات حسم المراكز من الأول إلى التاسع بالدوري.

ويقدم البنك الأهلي موسماً مميزاً تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، قبل أن يودع المسابقة على يد بيراميدز حامل اللقب، والذي فاز في نصف النهائي برباعية نظيفة.

وفي مسابقة الدوري، نجح طارق مصطفى في تصحيح مسار البنك الأهلي، بعد بداية متعثرة في النتائج بسبب مواجهة فرق المقدمة في الأسابيع الأولى، ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.