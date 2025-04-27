شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: بيراميدز يتصدر المشهد بجدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بيراميدز فى التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ليؤكد فريق السماوى أنه الأفضل على الساحة الكروية في مصر والمنافس القوى على كل البطولات المحلية والأفريقية.

فى الوقت نفسه واصل فشل الأهلي في تكملة مشوار الحفاظ على اللقب وخرج من نصف النهائى على يد صن داونز الجنوب أفريقي، بسبب أخطاء مدربه كولر والذي لعب بخوف وحذر مبالغ فيه وبشكل دفاعى لم يتعود عليه اللاعبون ولا جماهير الأحمر.

بيراميدز ظهر على الساحة منذ 7 سنوات فقط، وتحديدا بعد شراء المستشار تركى آل الشيخ لنادي الأسيوطى عام 2018 وتغيير اسمه إلى بيراميدز، بات حاضرا بقوة على الساحتين المحلية والأفريقية، وصل لنهائي الكونفدرالية وخسر بهدف أمام نهضة بركان المغربى، ونافس بقوة على كل البطولات، ولكن الموسم الماضي عرف طريق منصات التتويج بحصد أول بطولة فى تاريخه وهى كأس مصر.

هذا الموسم فى طريق حصد مجهود سنوات ماضية نجح مسئولو بيراميدز -ممدوح عيد ورجاله- فى تكوين فريق قوى استطاع تصدر جدول الدورى بجدارة ووصل لنهائي كأس مصر، وواصل التألق بالتأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بعمالقة القارة الجيش الملكى المغربى وأورلاندو بيراتس، ويستطيع التغلب على صن داونز فى النهائى وحصد اللقب الأفريقي.

السماوى هو الفريق الأقوى حاليا يواجه كل التحديات بثبات، لا تفرق معه غيابات النجوم لأن الفريق كله نجوم ويلعب أمام عشرات الآلاف من الجماهير المنافسين بدون قلق ولا توتر وجهازه الفنى يمتلك ثباتا وفهما تكتيكيا، ويستطيع تحقيق أهدافه مهما كانت الظروف.