الامارات | البطائح يضع يداً على درع دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح فريق البطائح على بعد خطوة من الفوز بدرع دوري كرة قدم الصالات والاحتفاظ باللقب بعد فوزه على مضيفه خورفكان (4-3) في مباراة الذهاب اليوم السبت ضمن منافسات الدور النهائي للبطولة وأقيمت في صالة نادي كلباء.

وسجل أهداف البطايح عبدالقادر الصديق في الدقيقة (25)، وعبدالله المهيري (26 و39)، وحمد الزعابي (34)، فيما أحرز لفريق خورفكان حسين احمد (14)، وخالد الشوكة (23، 36)، وتعرض حسين احمد للبطاقة الحمراء في الدقيقة (34).

وسيلتقي الفريقان في إياب الدور النهائي يوم الأربعاء المقبل وتقام المباراة في الصالة الرياضية في نادي خورفكان.