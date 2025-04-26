الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع موقع الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" هوية الفريق الفائز بكأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد المقررة السبت (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات" على ملعب "لا كارتوخا".

وذكر الذكاء الاصطناعي أن النتيجة ستكون لمصلحة ريال مدريد 2-1 بعد سيناريو مثير وملحمة كروية، موضحاً بالتفاصيل هوية مسجلي الأهداف الثلاثة، قائلاً: "من المتوقع أن يفتتح برشلونة التسجيل عبر نجمه المتألق بيدري، بعد عمل جماعي يقوده لامين يامال من الجهة اليمنى، مما يمنح الفريق الكاتالوني أسبقية معنوية في الشوط الأول، لكن مع خبرة ريال مدريد ورغبته العارمة في إنقاذ موسمه، يُتوقع أن يعود الملكي في النصف الثاني من اللقاء عبر هدف لفينيسيوس جونيور، الذي قد يراوغ دفاعات برشلونة ويسكن الكرة الشباك ببراعة".

وأضاف "شات جي بي تي" الذي كان قد توقع سابقاً خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال: "في لحظات تبدو فيها المباراة متجهة نحو الأشواط الإضافية، قد يفاجئ جود بيلينغهام الجميع بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، تمنح ريال مدريد فوزًا قاتلًا بنتيجة 2-1، ويُعلن معها نفسه بطلًا لكأس الملك".

وختم: "كل المؤشرات تؤكد أن العوامل النفسية، والانضباط التكتيكي، والحسم في اللحظات الكبيرة ستكون مفاتيح التتويج في واحدة من أكثر المباريات ترقبًا هذا الموسم".

فهل تصدق توقعات "شات جي بي تي" الذي استند لعوامل فنية ونفسية رغم أنها مباراة كؤوس لا تخضع لمنطق؟ أم أنه سيحل مكان الأخطبوط بول الذي سحر العالم بتوقعاته لنهائيات كأس العالم "جنوب إفريقيا 2010" وبدقة متناهية حتى أنه توقع تتويج إسبانيا باللقب على حساب هولندا!.