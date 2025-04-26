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الامارات | أهداف ريال مدريد في كأس إسبانيا.. "لمسات إندريك" و"قذائف فالفيردي" (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل ريال مدريد بمسابقة كأس ملك إسبانيا الموسم الحالي 18 هدفاً ساحرة قادن النادي الملكي إلى المباراة النهائية للمسابقة التي تجمعه مع غريمه التقليدي السبت (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات) على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية.

ونشر ريال مدريد على حسابه في "إكس" جميع الأهداف التي أحرزها نجومه بمعدل تهديفي مميز بلغ 3.6 هدف في المباراة الواحدة، ما يجعله ثالث أفضل فريق من حيث عدد الأهداف في المسابقة هذا الموسم.

 

ومن أبرز اللاعبين الذين ساهموا في هذا الإنجاز المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، الذي سجل خمسة أهداف في خمس مباريات، ليصبح أول لاعب من ريال مدريد يحقق هذا الرقم في نسخة واحدة من كأس الملك منذ الأسطورة البرتغالي في موسم 2012–2013.  

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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