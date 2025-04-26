شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض المدرب الوطنى قبل كأس العالم للأندية ويفضل الأجنبى لخلافة كولر والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مسئولو النادي الأهلي تعيين مدير وطني خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي سيتم توجيه الشكر له بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتوديع البطولة على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

ويفضل مسئولو النادي الأهلي أن يكون المدير الفني الجديد أجنبيا، من أجل قيادة الفريق خلال المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

ورغم رغبة إدارة الأهلي في التعاقد مع مدير فني صاحب خبرة بالكرة المصرية والأفريقية، ولكنه يرفض فكرة التعاقد مع مدرب وطني ويميل لاستمرار الاعتماد على مدربين أجانب.

من جانبها بدأت إدارة النادي الأهلي تجهيز ملف مدرب الفريق الجديد الذي سيتولي تدريب المارد الأحمر خلفاً للسويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي، الذي بات رحيله عن الفريق مسألة وقت، عقب الخروج الأفريقي الصادم بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليودّع الأهلي حامل اللقب البطولة على أرضه ووسط جماهيره بعدما كان قد تعادل سلبياً في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

وسادت حالة من الغضب العارم داخل أجواء الشارع الأهلاوي بعد خسارة فرصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتصاعدت أصوات الغضب داخل القلعة الحمراء وتم الاتفاق على إقالة كولر وجهازه الأجنبي بالكامل.