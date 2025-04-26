شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبى مدرب منتخب المغرب للشباب: نستعد لإحراز لقب أمم أفريقيا منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 عاما سعادته بتنظيم مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للناشئين بداية من غد الأحد وحتى 18 مايو المقبل، يأتي ذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن استقبال البطولة، وأوقعت قرعة دور المجموعات منتخب "أشبال أطلس" ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات تونس ونيجيريا وكينيا.

وخص وهبي الموقع الرسمي للاتحاد المصري بحوار مطول قبل انطلاق منافسات كأس الأمم، وهذا أبرز ما جاء فيه:

ما رأيك في منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حقوق تنظيم كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاماً لمصر؟

نحن سعداء جداً بالعودة للعب في مصر بعد المرة الأخيرة التي فزنا فيها بالبطولة، إنها مكان نقدّره كثيراً لأن الظروف فيه جيدة والملاعب ذات جودة عالية، من الصحيح أنه مقارنة بساحل العاج، ستكون هناك رطوبة أقل، وهذا أمر مهم جداً لنتمكن من اللعب بطل طاقتنا، ونحن جد سعداء باللعب في هذا البلد الذي يستقبلنا دائماً بحفاوة كبيرة.

كيف ترى المجموعة التي وقع بها منتخب المغرب؟ ورأيك في قرعة دور المجموعات بصفة عامة؟

إنها مجموعة ذات جودة عالية، وأعتقد أن نيجيريا تملك الكثير من الخبرة، مع قوة بدنية كبيرة ولاعبين يتمتعون بمهارات جيدة، أما تونس فنعرفها جيداً، صحيح أنهم لم يوفقوا كثيراً في آخر بطولة تأهيلية، لكننا نعرفهم، خلال العامين الماضيين، حققوا نتائج جيدة جداً، ولديهم لاعبون مميزون، وسيبحثون عن الثأر، ويمكن أن نكون فريقاً قادراً على خلق المشاكل لأي خصم.

كينيا أيضاً نعرفها ولكن بشكل أقل، لكنها تملك فريقاً قوياً وسريعاً في الهجمات، وسنحتاج إلى تحليل أدائهم جيداً وأن نكون حذرين، لأن جميع المنتخبات قوية.. بشكل عام، أرى أن المجموعات متوازنة إلى حد كبير.

لدينا منتخبات في المجموعة الثالثة مثل السنغال، وغانا، وجمهورية الكونغو، وهي منتخبات ذات جودة عالية جداً، ويمكن لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تُحدث المفاجأة، وفي المجموعة الأولى، هناك مصر، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وهي منتخبات معتادة على هذا النوع من البطولات، إلى جانب تنزانيا وسيراليون اللتين يمكنهما أيضاً خلق المفاجأة.

أعتقد أن هذه مجموعات متوازنة جداً، ويجب أن نكون مستعدين منذ البداية حتى لا نتفاجأ كثيرا.

ما حظوظ وطموحات منتخب المغرب في هذه النسخة من البطولة واستعداداته؟

نعلم أن المغرب اليوم لديه طموحات كبيرة في جميع الفئات، وفي فئة أقل من 20 سنة، لدينا نفس الطموح، وهو أننا نريد فعلاً الفوز بهذه البطولة، نعلم أنها بطولة صعبة جداً، ونعلم أن المغرب لم يفز بها منذ سنة 1997، لكن كرة القدم في المغرب تطورت كثيراً، والمنتخبات الوطنية أصبحت أكثر تنافسية.

ونحن نستعد منذ عامين للفوز بهذه الكأس الأفريقية، ورغم أننا نعلم أن المهمة ستكون صعبة، ونعلم أن هناك منتخبات قوية جداً، إلا أننا ندخل هذه البطولة بطموح كبير، وبرغبة في تقديم كل ما لدينا، وبالحرص على تحقيق الأداء العالي، دون أن نخاف من أي أحد، ولكن مع احترام جميع المنتخبات، لأنها أيضاً قوية وتمثل دولاً ذات مستوى عال، ورغبتنا نحن، هي أن نقدم صورة لمنتخب مغربي منتصر.

ما المنتخبات التي تتوقع تأهلها إلى الدور الثاني؟

بالنسبة للمنتخبات التي ستتأهل إلى الدور الثاني، أعتقد أن من بينها سيكون المغرب، إلى جانب منتخبات مثل نيجيريا، السنغال، مصر، تونس وغانا، أعتقد أن هذه المنتخبات ستصل أيضًا إلى ربع النهائي.

لكن هناك منتخبين يجب الحذر منهما ومتابعتهما عن قرب، لأنني أعتقد أنهما قادران على خلق مفاجأة كبيرة، وهما جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، هذان المنتخبان يتمتعان بجودة عالية، ويقودهما مدربون جيدون، ويقدمان كرة قدم جميلة وفعالة، لذلك أعتقد أنهما قد يشكلان مفاجأة البطولة.

وما المنتخبات التي ترشحها للفوز باللقب؟

لا يوجد هناك منتخب مفضل، جميع المنتخبات تمتلك مؤهلات الفوز باللقب، وكلها قوية في مجالات مختلفة، المنتخب الذي سيكون أكثر ثباتاً في الأداء، والذي سيكون فعالاً دفاعياً وهجومياً، والذي يمتلك الشخصية والقوة الذهنية لتجاوز الصعوبات، هو من سيفوز بهذه البطولة، لذلك، يجب أن نكون مستعدين من جميع النواحي: بدنية، فنية، ذهنية، وتكتيكية من أجل الفوز بهذا التحدي.