شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة درويش ومحمد حمدى يقودان إنجاز مصر فى البطولة العربية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

تألقت مصر في منافسات البطولة العربية للرماية، التي تقام على ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي ونادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، تحت إشراف الاتحاد العربي للرماية خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية.

وجاءت النتائج وفق ما أعلنه الحكم الدولي عمرو عبد العظيم، لتؤكد الريادة المصرية في رياضة الرماية على المستوى العربي.

بندقية 10 متر هواء – سيدات

توجت البطلة المصرية فريدة درويش بالميدالية الذهبية عن جدارة بعد أداء رائع، بينما أحرزت البحرينية صفا الدوسري الميدالية الفضية، وجاءت المصرية مي مجدي ثالثة لتحصد الميدالية البرونزية، مضيفة إنجازًا جديدًا لمصر.

بندقية 10 متر هواء – فرق سيدات

واصل المنتخب المصري للسيدات هيمنته على الميدان، بفوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة الفرق، متفوقًا على البحرين التي حصدت الفضية، والكويت التي نالت البرونزية.

بندقية 10 متر هواء – رجال

في منافسات الرجال الفردية، واصل المصريون تألقهم، حيث اقتنص البطل محمد حمدي الميدالية الذهبية، وجاء زميله إبراهيم كريم وصيفًا ليفوز بالفضية، فيما حقق السعودي مسفر العماري الميدالية البرونزية.

بندقية 10 متر هواء – فرق رجال

وفي منافسات الفرق للرجال، حسم المنتخب المصري الميدالية الذهبية عن جدارة، متقدماً على السعودية صاحبة الفضية، والكويت التي حصدت البرونزية.

وتعكس هذه الإنجازات التفوق الكبير للرماة المصريين ومستوى الإعداد المتميز الذي ظهروا به، مؤكدين مكانة مصر الرائدة عربياً في رياضة الرماية.

يُذكر أن البطولة تضم مشاركة واسعة من دول عربية شملت: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، موريتانيا، إلى جانب مصر الدولة المنظمة.