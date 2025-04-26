شكرا لقرائتكم خبر عن معتز وائل يتوج بذهبية كأس العالم للخماسى الحديث بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح معتز وائل لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، في التتويج بذهبية بطولة كأس العالم، التي تستضيفها المجر‏ خلال الفترة من 20 حتى 27 أبريل الجاري.

جاءت تتويج معتز بعد ليزر رن قوي وحصوله على مجموع نقاط 1576.

واحتل محمد الأشقر لاعب الفراعنة، المركز السابع، بمجموع رصيد 1550 نقطة.

يذكر أن فريدة خليل، لاعبة المنتخب الوطني صاحبة الـ14 عامًا، نجحت في التتويج بالميدالية الفضية في منافسات السيدات، بمجموع نقاط 1462 لتستمر في التألق متفوقة على نخبة من أفضل لاعبات العالم.

بينما احتلت ملك إسماعيل المركز الرابع في البطولة بمجموع نقاط 1432.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 8 لاعبين و3 لاعبات، وتضم قائمة المنتخب كل من اللاعبات: ملك إسماعيل وفريدة أبو هاشم، وزينة عامر، ومن اللاعبين كل من مهند شعبان ومازن شعبان ومعتز وائل عزت وسيف وائل وعمر وائل عزت ومحمد حاتم ومحمد حسام وسيف البنداري.

فيما يترأس بعثة المنتخب، العميد عماد سامر عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه ياسر حفني مستشارًا فنيًا ومديرًا للرياضة بالاتحاد، محمد غيث ومحمد أشرف مدريين فنيين للسلاح.