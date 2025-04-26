شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته لمواجهة جنوب أفريقيا.. ونبيه يشرح نقاط القوة والضعف والان مع تفاصيل الخبر

اختتم منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا للقاء جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى ضيافة مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم.

جاء المران الختامي بملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية خفيفا وركز خلاله الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، على مجموعة من الجمل الخططية والفنية لتنفيذها فى اللقاء المرتقب، وطالب نبيه لاعبيه بالتركيز الشديد فى تنفيذ التعليمات دون الانشغال بأي أمور أخرى.

ووضحت الجدية على اللاعبين خاصة فى السباق القوي من أجل نيل ثقة الجهاز الفني والانضمام إلى تشكيل المباراة، وأدى الحراس تدريبات خاصة تحت قيادة الكابتن أيمن طاهر مدرب الحراس، كما حرص الكابتن أسامة نبيه على شرح نقاط القوة والضعف فى منتخب الأولاد فى محاضرته التى سبقت التدريب الختامي.

ويمتاز جنوب أفريقيا بالتنظيم الجيد والسرعة فى التحول من الدفاع إلى الهجوم، وذلك من خلال تقرير بالفيديو حمزة أحمد عصام محلل الأداء.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاث، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث.

ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.