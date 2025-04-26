شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير يهزم وى بثنائية ويعزز تواجده فى المركز الثالث بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الـ32 لدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن فوز أبو قير للأسمدة على وى بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد الضيوف عند 45 نقطة.

كما جاءت باقى نتائج الجولة فوز بلدية المحلة على طنطا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر، كما تعادل المنصورة مع ديروط سلبيا، في الوقت الذى تعادل فيه أيضا لافيينا مع بترول أسيوط بنفس النتيجة، وتعادل بروكسى مع أسوان بهدف لمثله.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على فريق وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى المحترفين.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عمرو بركات، ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثانى خلف وادى دجلة متصدر الجدول برصيد 67 نقطة.

وفاز السكة الحديد على سبورتنج بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس بترتيب دورى المحترفين، فيما بقى فريق سبورتنج في المركز العشرين والأخير برصيد 20 نقطة.

وحقق فريق القناة فوزا صعبا على الترسانة في عقر داره بهدفين نظيفين، ليتقدم القناة إلى المركز الثامن برصيد 44 نقطة، فيما بقى الترسانة عند 39 نقطة في المركز الثانى عشر.

وفاز فريق كهرباء الإسماعيلية على الداخلية بهدف نظيف، ليواصل نتائجه الرائعة ويرفع رصيده على 58 نقطة في المركز الثالث، بينما بقى الداخلية عند النقطة 36 في المركز الثالث عشر.

وفى مباراة مثيرة حقق فريق راية انتصارا صعبا على منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع راية رصيده إلى 32 نقطة، بينما توقف منتخب السويس عند النقطة 28 في المركز التاسع عشر.