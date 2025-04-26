شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يودع كأس أفريقيا لكرة الصالات للسيدات بعد تعادل مثير مع غينيا والان مع تفاصيل الخبر

ودع منتخب مصر للسيدات فى كرة الصالات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب 2025، بعد تعادله مع غينيا بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة شهدت الكثير من الفرص الضائعة.

وعانى المنتخب المصري من سوء الحظ بعدما أهدر أربع ركلات جزاء خلال مجريات الشوط الأول، ما حرمه من تحقيق انتصار كان سيبقي على حظوظه في التأهل إلى الأدوار النهائية.

وكان منتخب مصر قد خسر مباراته الافتتاحية أمام منتخب أنجولا بنتيجة 3-1، مما وضعه في موقف صعب قبل لقاء غينيا.

وبحسب لوائح البطولة، يتأهل أصحاب الصدارة من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني، إلى نصف النهائي من البطولة التي تستمر بالمغرب من 22 وحتى 30 أبريل الجاري.

وبهذه النتائج، ينتهي مشوار سيدات مصر مبكرًا، وسط آمال بمراجعة الأداء والاستعداد بشكل أقوى للبطولات القادمة.