شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم النصر الليبي 3 - 0 ويتأهل لربع نهائي أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على النصر الليبي بنتيجة 3- 0 فى إطار دور الـ16 ببطولة أفريقيا للأندية المقامة بليبيا، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي الفوز على جي إس يو الكيني بنتيجة 3-0 في ختام مواجهاته بالدور الأول أمس الأول.

ونجح فريق القلعة الحمراء في الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في أول مواجهاته قبل الفوز علي الحرس الجمهوري الكونغولي 3-0 و الفوز علي نيمو ستارز الأوغندي قبل الفوز علي كاستل الجزائري 3-1 .

وأوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، نيمو ستارز الأوغندي و جي اس يو الكيني و الفتح المغربي و كاستل الجزائري و الحرس الجمهوري الكونغولي.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من، حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد و زياد أسامة و عبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان و المحترف يوندير جارسيا و أحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران وخالد عادل وعبد الرحمن سعودي و حمادة عثمان.

ويسعى فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي لحصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري و كأس مصر و السوبر المحلي .

بينما كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك مؤخرا ، عن الاعتذار رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال المحدد لها شهر إبريل الجاري بليبيا.

تأتي رغبة الزمالك فى عدم المشاركة ببطولة أفريقيا للطائرة للرجال فى ظل خسارة بطولة الدوري والسوبر وكأس مصر هذا الموسم من أجل تصحيح الأوضاع أولا.