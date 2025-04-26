شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يتجه للدفع بـ ناصر منسي فى هجوم الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بين ناصر منسي وسيف الجزيري لقيادة هجوم القلعة البيضاء في مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتتجه النية لدى بيسيرو للدفع بناصر منسي أساسياً في قيادة هجوم الفريق أمام المصري، خاصة بعد تقديمه مستوى جيدا الفترة الأخيرة، في الوقت الذى تراجع فيه مستوى الجزيري مع القلعة البيضاء.

في سياق مختلف، رفض مسئولو نادى الزمالك فكرة إعارة أحمد حسام مدافع الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد ابتعاد اللاعب عن حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويرى مسئولو الزمالك أن أحمد حسام لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل داخل القلعة البيضاء، خاصة أنه تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومن المبكر الحكم عليه أو التسرع فى إعارته.

ووعد بيسيرو أحمد حسام بالحصول على فرصته خلال الفترة المقبلة بشرط الاجتهاد فى التدريبات وبذل أقصى جهد لديه يشفع له بالتواجد فى التشكيل الأساسي للفريق، خاصة أن الفريق الأبيض يمتلك خط دفاع قوي.