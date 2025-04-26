شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف المثلوثي مع الزمالك واللاعب يحسم مصيره نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

بات مصير حمزة المثلوثى لاعب الزمالك غامضاً مع الفريق الأبيض، خاصة أن مسئولى النادي الأبيض لم يفتحوا معه ملف تجديد عقده الذى ينتهى آخر الموسم الحالي.

ويرحب المثلوثي بتجديد عقده مع القلعة البيضاء، ولكنه ينتظر موقف النادى من حسم هذا الملف، وبعدها يختار وجهته نهاية الموسم، حال استغناء النادي عنه والاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق.

وكان المثلوثى خضع لجراحة الصليبى فى ألمانيا، وتحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلى وعلاجى.

ورفع مسئولو نادى الزمالك اسم التونسي حمزة المثلوثي من قائمة الفريق، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، من أجل الاستفادة بقيد التونسي أحمد الجفالى الوافد الجديد للقلعة البيضاء، خاصة أن المثلوثى سيحتاج إلى وقت طويل للتعافى من الإصابة.