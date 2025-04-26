شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وحيدة تقرب جوزيه جوميز من تدريب الأهلي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط اسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح السعودي، من تولي القيادة الفنية للأهلي الفترة القادمة، خلفاء للسويسري مارسيل كولر، الذي سيتم إقالته من تدريب الفريق الأحمر عقب توديع بطولة أفريقيا.

وكشف مصدر أن موقف جوميز من تدريب الأهلي صعب فى ظل ارتباطه بعقد مع الفتح السعودي حتى نهاية مايو المقبل، وهو ما يصعب مهمته فى الموافقة على قبول عرض الأهلي، إضافة إلى وجود شرط جزائي كبير فى عقده، بخلاف تقاضيه راتباً كبيراً فى السعودية وحصوله على مكافأة مجزية حال بقاء الفتح فى الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن".

وأوضح المصدر، أن جوميز قد يتولى تدريب الأهلي فى حالة وحيدة، وهي هبوط الفتح إلى دوري روشن وعدم بقائه، لأن وقتها سيكون عقده مفسوخاً مع النادي السعودي، ويحق له تقرير وجهته القادمة بشكل حر دون الرجوع لإدارة نادي الفتح.

من جانبها بدأت إدارة النادي الأهلي تجهيز ملف مدرب الفريق الجديد الذي سيتولي تدريب المارد الأحمر خلفاً للسويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي، الذي بات رحيله عن الفريق مسألة وقت، عقب الخروج الأفريقي الصادم بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليودّع الأهلي حامل اللقب البطولة على أرضه ووسط جماهيره بعدما كان قد تعادل سلبياً في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

وسادت حالة من الغضب العارم داخل أجواء الشارع الأهلاوي بعد خسارة فرصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتصاعدت أصوات الغضب داخل القلعة الحمراء وتم الاتفاق على إقالة كولر وجهازه الأجنبي بالكامل.