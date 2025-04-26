بطولة إنكلترا: تشلسي يعزز آماله بالتأهل الى دوري الابطال بفوزه على إيفرتون

الرياص - اسماء السيد - لندن : عزز تشلسي آماله بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه ايفرتون بهدف ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويدين الـ "بلوز" بفوزه الى السنغالي نيكولاس جاكسون صاحب هدف المباراة الوحيد (27)، منهيا سلسلة من 13 مباراة بلا أن يتمكن من التسجيل، وتحديدا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبفضل هدف المهاجم السنغالي العاشر هذا الموسم، ارتقى فريق المدرب الإيطالي أنتسو ماريسكا الى المركز الرابع موقتا برصيد 60 نقطة، لكن الفريق اللندني سيكون مهددا بالتراجع الى المركز الخامس في حال فوز نيوكاسل (59) على إيبسويتش في وقت لاحق السبت.

ويتساوى تشلسي ايضا مع نوتنغهام فوريست الذي أرجئت مباراته بسبب خوضه نصف نهائي كأس إنكلترا، الى الخميس المقبل حيث يواجه برنتفورد وله الافضلية في استعادة المركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد ايفرتون عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

واستهل أصحاب الأرض اللقاء بصورة أفضل وكادوا ينتزعوا تقدما مبكرا عندما توغل نوني مادويكي من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة مقوسة منخفضة تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد (15).

لكن النادي اللندني لم يتأخر لانتزاع التقدم بعد أن خسر مهاجم ايفرتون بيتو من غينيا بيساو الكرة قبل منتصف الملعب، ليمررها الأرجنتيني أنزو فيرنانديس سريعة الى جاكسون فاستغل الاخير سوء التغطية الدفاعية وأطلق تسديدة قوية في الزاوية المنخفضة من خارج المنطقة (27).

وهدد ايفرتون مرمى أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول لكن رأسية لاعب الوسط المالي عبدولاي دوكوريه مرت بعيدة عن المرمى (44).

وحرم بيكفورد، مادويكي، من تعزيز تقدم تشلسي في بداية الشوط الثاني بعد تسديدة من زاوية ضيقة (48).

وسعى ايفرتون لادراك التعادل فسدد بيتو كرة منخفضة اثر تمريرة جاك هاريسون تصدى لها الحارس الاسباني روبرت سانشيس (62).