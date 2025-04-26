شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مع العراق والبحرين فى كأس العرب لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، في البطولة التي تستضيفها الكويت من 4 إلى 12 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا.

وتضم المجموعة الأولى: مصر - العراق - البحرين، والمجموعة الثانية: قطر - السعودية - تونس، بينما تضم المجموعة الثالثة: الكويت - الإمارات - المغرب.

وتشارك مصر في البطولة بمنتخب الشباب مواليد 2004 بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، وتنص لوائح كأس العرب على تأهل أصحاب المركز الأول إلى نصف النهائي بالإضافة إلى أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني من خلال الأكثر تسجيلا للأهداف.

حضر مراسم القرعة عن طريق الفيديو كونفرنس الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2004، وطارق محروس المشرف على منتخبات الشباب والناشئين.