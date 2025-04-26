شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة خليل تحصد فضية كأس العالم للخماسي الحديث وملك اسماعيل فى المركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

حققت فريدة خليل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث فضية بطولة كأس العالم، التى تستضيفها المجر خلال الفترة من 20 حتى 27 أبريل الجاري. وفازت فريدة خليل، صاحبة الـ14 عاما، بالميدالية الفضية بمجموع نقاط 1462 لتستمر في التألق متفوقة على نخبة من أفضل لاعبات العالم.

بينما احتلت ملك إسماعيل المركز الرابع في البطولة بمجموع نقاط 1432.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي، للرجال بعد قليل، وتشارك مصر بـ 4 لاعبين هم، محمد الأشقر ومازن شعبان ومحمد حسن ومعتز وائل.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 8 لاعبين و3 لاعبات، وتضم قائمة المنتخب كل من اللاعبات: ملك إسماعيل وفريدة أبو هاشم، وزينة عامر، ومن اللاعبين كل من مهند شعبان ومازن شعبان ومعتز وائل عزت وسيف وائل وعمر وائل عزت ومحمد حاتم ومحمد حسام وسيف البنداري.

فيما يترأس بعثة المنتخب، العميد عماد سامر عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه ياسر حفني مستشارًا فنيًا ومديرًا للرياضة بالاتحاد، محمد غيث ومحمد أشرف مدريين فنيين للسلاح.