شكرا لقرائتكم خبر عن بديل كولر.. اعرف موقف الأهلي من عودة فايلر لتدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

استبعد مسئولو النادي الأهلي فكرة التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للفريق لتدريب المارد الأحمر، خلفاً للسويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي، والذي ستتم إقالته خلال ساعات بعد "صدمة" الخروج الأفريقي أمام صن داونز.

وغم أن كثيرين رشّحوا رينيه فايلر للعودة للتدريب الأهلي باعتباره يمتلك شخصية قوية وفكرا تدريبيا عاليا ساهم فى تحقيق نتائج قوية خلال توليه مسئولية تدريب الأهلي، إلا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض هذه الفكرة.

وترى إدارة الأهلي أن عودة فايلر مرفوضة، لأن المدرب السويسري قد يُكرر ما فعله مع النادي حينما ترك الفريق قبل نصف نهائي أفريقيا ورحل استجابة لرغبة زوجته خلال أزمة كورونا.

ولا يميل مسئولو الأهلي الحاليون إلى فكرة إعادة فايلر، واتفقوا على إغلاق هذا الملف تماماً، وهناك مفاوضات مع مدربين آخرين للتعاقد مع أحدهم لخلافة مارسيل كولر.

وفتح مسئولو الأهلي خط اتصال مع أكثر من مدرب أجنبي من أجل تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر، الذي ستتم إقالته خلال الساعات المقبلة بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة، بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما كان قد تعادل سلبياً فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

