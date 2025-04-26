شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة اختيار "خليفة" مارسيل كولر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت إدارة النادي الأهلي تجهيز ملف مدرب الفريق الجديد الذي سيتولي تدريب المارد الأحمر خلفاً للسويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي، الذي بات رحيله عن الفريق مسألة وقت، عقب الخروج الأفريقي الصادم بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليودّع الأهلي حامل اللقب البطولة على أرضه ووسط جماهيره بعدما كان قد تعادل سلبياً في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

وسادت حالة من الغضب العارم داخل أجواء الشارع الأهلاوي بعد خسارة فرصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتصاعدت أصوات الغضب داخل القلعة الحمراء وتم الاتفاق على إقالة كولر وجهازه الأجنبي بالكامل.

وبدأت إدارة النادي التفاوض مع أكثر من مدرب أجنبي خلفاً لـ كولر يأتي، في مقدمتهم الألماني ماركو روزة المدير الفني السابق لفريق لايبرج الألماني، والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي، والبرتغالي كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، بجانب مدربين أجانب آخرين.

وتتفاوض إدارة الأهلي حالياً مع أكثر من مدرب لاختيار أحدهم فى أسرع وقت لقيادة الفريق في المباريات المُتبقية من بطولة الدوري والتجهيز لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا.