الامارات | أنباء تعاقد منتخب العراق مع المدرب عموته تعود إلى الواجهة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد اسم المدرب المغربي الحسين عموته ليصبح ضمن الأكثر تداولاً في منصات التواصل الاجتماعي في العراق بعدما تردد اقترابه من تولي تدريب منتخب العراق.

وأكدت مصادر إعلامية عراقية أن الاتحاد المحلي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع نادي الجزيرة لكسر عقده مع "فخر أبوظبي".

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد محاولات مكثفة من الاتحاد العراقي للتوصل إلى اتفاق بشأن موافقة الجزيرة على رحيل المدرب المغربي إلى "أسود الرافدين".

وكان نادي الجزيرة قد أصدر بياناً رسمياً عقب مباراته أمام شباب الأهلي في نهائي مصرف أبوظبي الإسلامي الأسبوع الماضي، أكد خلاله التزام عموته بعقده مع النادي واستمراره مع الفريق.

من جهته أدلى الحسين عموته بتصريحات صحافية في أكثر من مناسبة شدد خلالها على أنه لا يتفاوض مع أي فريق، مؤكداً التزامه بتعاقده مع الجزيرة.