شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الزمالك من صفقات الصيف بعد إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل لجنة التخطيط بنادى الزمالك من تحركاتها، للبحث عن صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم أوجه العجز والنقص التى يعاني منها الفريق الأبيض، وعلى رأسها مركز الجناح بعد اقتراب رحيل أحمد مصطفى "زيزو" المحتمل إلى الأهلي خاصة فى الوقت الذى يعانى منه النادي من إيقاف قيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

وسيتمكن الزمالك من حل أزمة القيد، بمجرد دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب، وبالتالى لن يمنع هذا الأمر النادي الأبيض من التعاقد مع صفقات جديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة،وتلقى سير ذاتية للاعبين فى المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

وشهدت الأيام الماضية إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

كان الزمالك اتفق مع خالد بوطيب على تسوية مستحقاته المتأخرة والتى تم على إثرها قرار فيفا بإيقاف قيد الفريق أبريل من العام الماضى، وبالفعل تم إنهاء الأزمة بتسوية المستحقات، والتي كانت تبلغ 2 مليون و400 ألف يورو، بعد أن سدد الزمالك مليون يورو للاعب، وتم رفع القيد، على أن يسدد باقى المبلغ على أقساط، على أن تتم جدولة المبلغ المتبقي على مدار سنة "12 شهرًَا" بواقع 110 آلاف دولار فى الأشهر الأولى، وفى نهاية السنة يرتفع قيمة القسط ليتم سداد المديونية بالكامل، إلا أن الزمالك لم يقم بسداد الأقساط خلال الأشهر القليلة الماضية، ليقوم فيفا بإعلان إيقاف قيد الفريق لحين سداد مستحقات اللاعب.

الزمالك مطالب بحل أزمة مستحقات خالد بوطيب قبل 31 مايو للحصول علي الرخصة الأفريقية، النادي لن يشارك في أى بطولة محلية ولا قارية الموسم الجديد إلا بعد تسوية القضية قبل 31 مايو، وتلك المهلة يمكن مدها لنهاية شهر يونيو، وهي فترة تظلم إضافية يمنحها الفيفا للأندية لأى قضية صدر حكمها قبل 31 مارس.