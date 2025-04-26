شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر تفاصيل الشرط الجزائي للرحيل عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

أتفقت إدارة النادي الأهلي على رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، ويتم التفاوض معه من أجل الرحيل حالياً وقبل نهاية الموسم الجاري لذا سيكون من حق المدير الفني الحصول على راتب شهري مايو ويونيو المقبلين أي 500 ألف يورو لأن المدير الفني يتقاضى 250 ألف يورو شهرياً ومعه جهازه الأجنبي باستثناء البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

ويوافق كولر على الرحيل المجاني دون الحصول على راتب مايو ويونيو وهو ما ستُستفر عنه المفاوضات التي تتم حالياً بين إدارة الأهلي ودينو لامبرتي وكيل أعمال المدرب السويسري.

وجاء الإتفاق على رحيل كولر عقب الخروج الأفريقي الصادم بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله مساء أمس الأول ، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليودّع الأهلي حامل اللقب البطولة على أرضه ووسط جماهيره بعدما كان قد تعادل سلبياً في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

من جانبه ، قال مارسيل كولر إنه يشعر بخيبة أمل بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز ، مُعلقاً:"خيبة الأمل موجودة عندنا كلنا رغم أننا لم نخسر المباراة وكان هدفنا نكتب تاريخ جديد بالوصول للنهائي ولكن حزين للغاية ، تابع:"تقدمنا في النتيجة بهدف وكان لدينا تحفظ دفاعي وكنا نعلم أنها نتيجة خادعة وتلقينا هدف ذاتي في وقت متأخر والوقت لم يكن كافي لتحقيق الفوز".