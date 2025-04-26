شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

ضرب فريق بيراميدز موعداً تاريخياً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تأهل السماوي للمباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى نصف النهائي.

موعد نهائي دوري ابطال افريقيا

تقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو فى جنوب أفريقيا، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو المقبل فى مصر.

بيراميدز يتأهل لنهائي أفريقيا لأول مرة

تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه المثير على حساب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا مع صن داونز المتأهل على حساب الأهلي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، ما جعل فوز الفريق السماوي يضمن له التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع المباراتين 3-2.

بيراميدز يحقق إنجازاً فريداً

وكتب نادي بيراميدز فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية، بعدما أصبح أول فريق مصري يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا منذ 22 عامًا، من خارج قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ليضع نفسه رسميًا في مصاف كبار القارة السمراء.