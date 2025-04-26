شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز بطل فيلم العذاب.. تعرف على أرقام كولر مع الأهلى قبل "تتر النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

الأهلي ودع دوري أبطال أفريقيا، البطولة التي يحمل لقبها في آخر عامين، بتعادله إيجابياً 1-1 أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى إياب نصف نهائي المسابقة، كون مباراة الذهاب انتهت سلبياً.

فشل الأهلي في التواجد للمرة السادسة على التوالي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم باتت فرص بقاء المدرب السويسري مارسيل كولر صعبة على رأس الإدارة الفنية للأهلي، خاصة أن الفريق فرصه صعبة فى التتويج بالدوري المصري هذا الموسم.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 159 مباراة، فاز فى 108 لقاءات وتعادل فى 33 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 306 أهداف وتلقت شباكهم 123 من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 88 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

مارسيل كولر فشل في تحقيق أي انتصار على صن داونز طوال مشواره مع الأهلى (لعب 6، خسر 2، وتعادل في 4).

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل با ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.