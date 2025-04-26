7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم السبت 26 - 4 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، مجلس الأهلى يجتمع اليوم لحسم مصير مارسيل كولر واتجاه لإقالته، وعادل بولبينة يخطط للاحتراف الأوروبي بعد ارتباط اسمه بالزمالك.

مجلس الأهلى يجتمع اليوم لحسم مصير مارسيل كولر واتجاه لإقالته

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماع اليوم السبت لبحث مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل الإيجابي مع صن داونز بهدف لكل فريق، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

عادل بولبينة يخطط للاحتراف الأوروبي بعد ارتباط اسمه بالزمالك

يخطط عادل بولبينة جناح فريق بارادو الجزائري لخطوة الاحتراف الأوروبي،رغم ارتباط اسمه بمفاوضات نادى الزمالك مجدداً خلال الأيام الماضية،حيث يرغب اللاعب،فى الانتقال إلى أحد الأندية الخارجية،ويفاضل بين العديد من العروض.

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على إعلان تمديد تعاقد ياسر إبراهيم موسمين

يضع مسئولو النادى الاهلى في الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على إعلان تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمدة موسمين حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

بيسيرو يستقر على بدائل بنتايج والونش فى تشكيل الزمالك أمام المصرى

استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك،على بدائل المغربي محمود بنتايج ومحمود الونش بعد تأكد غيابهما عن مباراة المصري بالدوري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

منتخب الشباب يُعلن الطوارئ استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا غدا فى افتتاح أمم أفريقيا

يشهد معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة أسامه نبيه حالة من الطوارئ وذلك استعدادا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا الأحد حيث يواجه منتخب الشباب في ضربة البداية منتخب جنوب أفريقيا ، وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلى، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى التى تضم الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

بعد اقتراب رحيله.. تعرف على تفاصيل عقد كولر مع الأهلي والشرط الجزائي