شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي ترفض بقاء سامي قمصان بعد الخروج الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

رفضت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بقاء سامي قمصان، المدرب العام للفريق، ضمن الجهاز الفني الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق على إقالة السويسري مارسيل كولر عقب الخروج الأفريقي الصادم.

وأوصت لجنة التخطيط للكرة بضرورة رحيل سامي قمصان، والاكتفاء بالفترة التي عمل فيها بالأهلي، خاصة أنه حصل على فرص كثيرة مع أكثر من مدرب أجنبي ولم يترك بصمة مع الفريق، بل إنه شغل منصب المدير الفني المؤقت ومدير الكرة بجانب المدرب العام للفريق ولم يستفيد من كل هذه التجارب، لذا من الأفضل توجيه الشكر له معه جهاز كولر، وأن يتم البحث عن مدرب آخر من أبناء النادي يتم تعيينه مع المدرب الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وخرج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة، بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليودّع الأهلي حامل اللقب البطولة على أرضه ووسط جماهيره بعدما كان قد تعادل سلبياً في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.