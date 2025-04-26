شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراليون: مُعجب بأجواء أمم أفريقيا للشباب بمصر والتركيز سلاحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد لامين كامارا المدير الفني لمنتخب سيراليون تحت 20 عاماً، إنه يسعى للفوز علي منتخب زامبيا غدا فى كأس الأمم الأفريقية ، موضحاً أنه لم يُشاهد مباريات منتخب زامبيا الأخيرة.

وأضاف كامارا فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد اليوم باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، أنه مُعجب بأجواء البطولة وهناك حالة تركيز للاعبين واستعداد جيد للمباراة.

من جانبه، قال إبراهيم كامارا قائد منتخب سيراليون تحت 20 عاما، إن فريقه لم يأت لمصر للمشاركة فقط فى أمم أفريقيا للشباب، ولكن فريقه حضر للمنافسة.

وأكد كامارا، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام زامبيا غدا، "نسعى لتقديم صورة أفضل عن سيراليون و نعد جمهورنا بتحقيق إنجاز".

من ناحية أخرى، يشهد معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة أسامه نبيه حالة من الطوارئ وذلك استعدادا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا الأحد حيث يواجه منتخب الشباب في ضربة البداية منتخب جنوب أفريقيا ، وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلى، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى التى تضم الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.