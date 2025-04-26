شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وقائد منتخب زامبيا: جاهزون لمواجهة سيراليون ونحلم بحصد أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بويد مولوندا المدير الفني لمنتخب زامبيا تحت 20 عاما، إن فريقه استعد جيداً لمباراة الغد أمام سيراليون فى الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر، مُشيراً إلى أنه شاهد مباريات سابقة للفريق المنافس ويسعى لتحقيق الفوز.

وأضاف مولوندا، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، "نحلم بالفوز بالبطولة والصعود لكأس العالم، ولدينا شعور إيجابي بالفوز وتحقيق إنجاز كبير لبلدنا".

من جانيه، أكد جوزيف باندا قائد منتخب زامبيا تحت 20 عاما ، أن الفريق يركز جيدا في التدريبات و يسعي للفوز على سيراليون غدا في أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

وأضاف باندا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد هيئة قناة السويس، أنه يوجد انسجام كامل في التدريبات و اللاعبين علي استعداد تام لخوض البطولة وتقديم نسخة مميزة.

وجاءت قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب ، كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - زامبيا - سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا - تونس - كينيا - المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - أفريقيا الوسطى - جمهورية الكونجو الديمقراطية - غانا.