شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تروّج لبطولة العالم العسكرية للفروسية فى نسختها الـ25 والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة فيديو ترويجي لبطولة العالم العسكرية للفروسية، وعلق حساب المتحدة، "تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي، خيول من نسل أسطورة الخيول العربية "نظير"، من قلب تراب مصر نقترب من انطلاقة بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرون، نادي كيان الفروسية - العاصمة اﻹدارية الجديدة.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة، عن التعاقد مع شركة المصريين أوت دور- إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية- للترويج لبطولة العالم العسكرية الخامسة العشرين للفروسية لقفز الحواجز، والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي فروسية القوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية (كيان سيتى) بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو المقبل، بمشاركة 20 دولة، على الشاشات الإعلانية بجميع صالات مطار القاهرة الدولي وفي مناطق أخرى بالقاهرة الكبرى، وذلك بهدف دعم السياحة الرياضية، والترويج للطفرة التي تشهدها المنشآت والمرافق الرياضية في مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى البطولات القارية والدولية.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده كل من السيد/ محمد يحيي لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والسيد/سيف الوزيري، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة-صاحبة حقوق التسويق والترويج بطولة العالم العسكرية- مع السيد/ منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين أوت دور، وذلك للتنسيق للترويج للبطولة على الشاشات الإعلانية لمطار القاهرة الدولي، والذي يعد من أكبر المطارات في أفريقيا، ويستقبل أكثر من 2 مليون راكب شهريًا مما يسهم في الترويج للبطولة على أوسع نطاق لتعزيز مكانة مصر الرياضية، وكذلك الترويج للبطولة على اللوحات الإعلانية لشركة المصريين أوت دور في أنحاء القاهرة الكبرى.

وعرضت شركة المصريين أوت دور، مواد دعائية متنوعة على اللوحات الإعلانية الخارجية في جميع أنحاء مطار القاهرة الدولي بداية من مدخل المطار وفي صالات الوصول والسفر، وعلى شاشات الـ3D، كما عرضت مواد دعائية بعدد من شوارع القاهرة الكبرى، متضمنة تفاصيل البطولة، والمنتخبات المشاركة وموعد البطولة، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التنظيمية المتميزة لإظهار البطولة بالمظهر المشرف.

ونجحت "المصريين أوت دور" خلال السنوات الماضية في تقديم خدماتها للعديد من الشركات الكبرى في قطاعات مختلفة، وتحقيق نتائج فعالة لحملاتها الإعلاني بفضل ما تتميز به من فريق محترف صاحب خبرات واسعة في مجال العمل الإعلاني، واستخدام أحدث التقنيات والأساليب في تصميم وتنفيذ الحملات الإعلانية الخارجية لتحقيق أهداف عملائها.

شركة المصريين للدعاية والإعلان (المصريين أوت دور)

شركة إعلانات متخصصة توفر حملات استراتيجية للعلامات التجارية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، تمتلك الشركة عقد حصري في مطار القاهرة الدولي (CIA) لامتلاك كل موقع إعلاني داخل وخارج مطار القاهرة الدولي.

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