شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر بيراميدز بعد التأهل لنهائي أفريقيا لأول مرة فى تاريخه؟ والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق بيراميدز إنجازاً تاريخياً بتأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعداً نارياً مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، للمنافسة على اللقب الأغلى في القارة السمراء، ضمن موسم استثنائي يقدمه الفريق السماوي تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورشيتش.

تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه المثير على حساب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا مع صن داونز المتأهل على حساب الأهلي.

س: ما هي المكافأة المالية التي تنتظر بيراميدز بعد التأهل للنهائي؟ ج:ضمن فريق بيراميدز الحصول على 2.5 مليون دولار بالوصول إلى النهائي، حيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار. س: متى تقام مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال؟ ج:ضرب بيراميدز موعداً نارياً مع صن داونز في نهائي البطولة التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، وتقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو المقبل فى جنوب أفريقيا، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو المقبل فى مصر. س: ما هي البطولات الأخرى التي ينافس عليها بيراميدز فى الموسم الجاري؟ ج:ينافس فريق بيراميدز على حصد بطولة الدوري، حيث اعتلى السماوي قمة جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات فقط في الدوري، حال الفوز بخمس لقاءات منها يتوج باللقب دون انتظار نتائج منافسيه، كما يستعد بيراميدز لخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك مايو المقبل. س: ما هو الإنجاز الذي حققه بيراميدز فى الكرة المصرية بعد التأهل للنهائي؟ ج:كتب نادي بيراميدز فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية، بعدما أصبح أول فريق مصري يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا منذ 22 عامًا، من خارج قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ليضع نفسه رسميًا في مصاف كبار القارة السمراء، وكان آخر نادٍ مصري غير الأهلي والزمالك وصل إلى نهائي دوري الأبطال هو نادي الإسماعيلي، وذلك في نسخة عام 2003، قبل أن تعود الكرة المصرية عبر بوابة بيراميدز، الذي لم يتأسس سوى قبل سنوات قليلة، ليصنع المعجزة ويعيد الأمل لأندية الصف الأول في مصر. س: ما هي الألقاب الفردية التي ينافس عليها لاعبو بيراميدز في دوري الأبطال؟ ج:اشتعل الصراع بين الثلاثي إمام عاشور لاعب الأهلي، وإبراهيم عادل وفيستون ماييلي ثنائي بيراميدز، على هداف دوري أبطال أفريقيا، بعدما تساوى الثلاثي فى اعتلاء قمة الهدافين برصيد 5 أهداف لكل منهم.