شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر نادى إنبى بالحرمان من القيد لمدة 3 فترات انتقالات والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادى إنبي بإيقاف قيد الصفقات الجديدة، لينضم لقائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد، وأوضح التحديث الأسبوعى لـ"فيفا" توقيع عقوبتين على فريق إنبي، بداية من أمس الجمعة 25 أبريل بالحرمان من القيد لمدة 3 فترات انتقالات، ولم يكشف فيفا عن سبب حرمان إنبي من القيد.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استمرار إيقاف القيد الخاص بنادى بيراميدز والإسماعيلي بالإضافة إلى نادي الزمالك ووادي دجلة، وفقا لأحدث قائمة الأندية المصرية الموقوفة عن القيد.

وأوضح "فيفا"، عبر موقعه الرسمى، أن هناك 7 فرق مصرية معاقبة حاليًا بإيقاف القيد، وتسجيل صفقات جديدة، وهى أندية: الإسماعيلى، وإيسترن كومبانى، وبيراميدز، وفاركو، وأسوان، الزمالك ووادي دجلة.