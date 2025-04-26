شكرا لقرائتكم خبر عن توابع الخروج الأفريقي.. وكيل جوميز يتواصل مع الأهلي بعد اقتراب رحيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو النادي الأهلي خط اتصال مع أكثر من مدرب أجنبي من أجل تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر ، الذي ستتم إقالته خلال الساعات المقبلة، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس، الجمعة، بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل سلبياً فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

وقال مصدر في النادي الأهلي ، إن هناك اتصالات بين إدارة الأهلي ووكيل أعمال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للفتح السعودي.

وأوضح المصدر، أن جوميز أحد المُرشحين لتدريب الأهلي، وهناك قبول عليه من جانب الكثيرين فى القلعة الحمراء، كونه يمتلك خبرات كبيرة فى الدوري المصري والقارة الأفريقية والمنطقة العربية، وقد يكون مناسباً فى الفترة الحالية بسبب ضيق الوقت.

وأضاف المصدر، وكيل جوميز تحدث مع مسئولين في الأهلي، وأكد لهم ترحيب المدرب البرتغالي بتدريب المارد الأحمر، على أن يقوم بإنهاء علاقته بنادي الفتح بشكل ودي ودون أزمات، خاصة أن عقده مازال مُستمراً مع النادي السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.