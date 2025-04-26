شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب بالزي التقليدي أمام جنوب أفريقيا فى افتتاح بطولة الأمم غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم مع جنوب أفريقيا عن ارتداء الفراعنة الزي التقليدى، "الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود"، بينما يرتدى منتخب الأولاد الفانلة الصفراء والشورت الأخضر والجورب الأصفر.
ويلتقي الفريقان فى التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بتشيلى، حضر الاجتماع الفني حماده أنور المدير الإداري للمنتخب ود. محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي للمنتخب.
وقال حمادة أنور، إنه طبقا للاجتماع فإن موعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف الساعة.
ويشهد معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة أسامه نبيه حالة من الطوارئ وذلك استعدادا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا الأحد حيث يواجه منتخب الشباب في ضربة البداية منتخب جنوب أفريقيا ، وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلى، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى التى تضم الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.
وعقد أسامة نبيه أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة التركيز في ضربة البداية أمام جنوب أفريقيا وحصد النقاط الثلاث، وأنه لا بديل للمنتخب إلا التاهل لكأس العالم ومن ثم التتويج ببطولة أمم أفريقيا للشباب.
وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".
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