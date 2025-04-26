شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب بالزي التقليدي أمام جنوب أفريقيا فى افتتاح بطولة الأمم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم مع جنوب أفريقيا عن ارتداء الفراعنة الزي التقليدى، "الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود"، بينما يرتدى منتخب الأولاد الفانلة الصفراء والشورت الأخضر والجورب الأصفر.

ويلتقي الفريقان فى التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بتشيلى، حضر الاجتماع الفني حماده أنور المدير الإداري للمنتخب ود. محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي للمنتخب.

وقال حمادة أنور، إنه طبقا للاجتماع فإن موعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف الساعة.

ويشهد معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة أسامه نبيه حالة من الطوارئ وذلك استعدادا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا الأحد حيث يواجه منتخب الشباب في ضربة البداية منتخب جنوب أفريقيا ، وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلى، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى التى تضم الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.