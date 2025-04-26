شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلغي مران اليوم بعد خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للأهلي إلغاء مران الفريق ، الذي كان مُقرراً له الخامسة مساء اليوم السبت، استعداداً لمباراة بتروجت في الدوري، وتم إبلاغ لاعبي الفريق بالحصول على راحة من التدريبات اليوم، وهو ما يُثير التكهنات حول مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وكان مقرراً أن يخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش فى بداية استعدادات الفريق لمباراة بتروجت، المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل فى الدوري الممتاز.

وأصبح رحيل السويسري مارسيل كولر عن الأهلي مسألة وقت بعد الخروج الأفريقي، حيث اتفقت جميع الآراء على رحيل المدرب السويسري بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس، الجمعة، بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما كان قد تعادل سلبياً فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

ويتساءل كثيرون عن تفاصيل عقد مارسيل كولر، والشرط الجزائي الموجود فيه لمعرفة كيفية إنهاء علاقة المدرب السويسري مع الأهلي حالياً.

مصدر في النادي الأهلي قال إن عقد كولر مع القلعة الحمراء ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وحال رحيله بنهاية الموسم الجاري فلن يحصل المدرب أو النادى على أي شروط جزائية، أما حال رغبة الأهلي توجيه الشكر للمدير الفني حالياً، وقبل نهاية الموسم الجاري، سيدفع النادي مستحقات المدير الفني حتى نهاية الموسم الجاري، أي سيدفع له راتب شهري مايو ويونيو.

ويتقاضى كولر، الذي تعاقد معه الأهلي فى سبتمبر 2022 (برفقة جهازه الأجنبي باستثناء ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى)، راتباً شهرياً يُقدّر بـ250 ألف يورو شهرياً بداية من الموسم الجاري، بعدما كان يتقاضى 220 ألف يورو الموسم الماضي.

العقد الموقع بين الأهلي وكولر يتضمن شرطاً جزائياً قيمته مليون يورو يدفعها كولر للأهلي إذا أراد المدرب الرحيل قبل بداية الموسم الجاري، وقام الأهلي بوضع هذا الشرط الجزائي خلال توقيع عقد جديد نهاية الموسم الماضي من أجل تحصين المدرب السويسري ضد الإغراءات التي كانت تُطارده من منطقة الخليج وتحديداً السعودية.

وينتهي عقد كولر مع الأهلي في صيف 2026 لكن من حق المدرب السويسري الرحيل في صيف 2025 مجاناً دون دفع أي شروط جزائية.

إدارة الأهلي ستعلن رحيل كولر خلال ساعات عقب الخروج الأفريقي الصادم أمام صن داونز أمس، لأن أخطاء المدرب السويسري زادت عن الحد كما إنه تسبب في تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وخسر نقاط كثيرة في الدوري بشكل جعل بطولة الدوري تقترب كثيراً من بيراميدز، فضلاً عن صدمة صن داونز أمس بالقاهرة ووسط الجماهير الأهلاوية الغفيرة.