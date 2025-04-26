شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رقص لاعبي بيراميدز فى غرفة الملابس احتفالا بالتأهل لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، على موقع "x"، فيديو من احتفال لاعبي الفريق داخل غرفة خلع الملابس، بعد تأهل السماوي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه المثير على حساب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا مع صن داونز المتأهل على حساب الأهلي.

وضرب بيراميدز موعدا ناريا مع صنداونز في نهائي البطولة التي تلعب بنظام الذهاب والإياب. وتقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو المقبل في جنوب إفريقيا، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو القادم في مصر.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته. ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي، الأكثر تتويجاً، وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.