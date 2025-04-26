شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كاباكا قائد منتخب الشباب: سنقاتل من أجل الفوز على جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد خالد كاباكا قائد المنتخب الوطني تحت 20 سنة، أنه وكل زملائه يتطلعون للدفاع بقوة عن اسم الكرة المصرية فى بطولة الأمم الأفريقية التى تنطلق غدا خاصة أنها تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.
وقال كاباكا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل مباراة جنوب افريقيا، "سنقاتل من أجل الفوز فى مواجهة جنوب أفريقيا لإسعاد الجمهور المصري، وطالب كاباكا الجماهير بالوقوف خلف المنتخب ودعمه ومساندته فى مهمته الوطنية.
ويشهد معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة أسامه نبيه حالة من الطوارئ وذلك استعدادا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا الأحد حيث يواجه منتخب الشباب في ضربة البداية منتخب جنوب أفريقيا ، وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلى، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى التى تضم الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.
وعقد أسامة نبيه أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة التركيز في ضربة البداية أمام جنوب أفريقيا وحصد النقاط الثلاث، وأنه لا بديل للمنتخب إلا التاهل لكأس العالم ومن ثم التتويج ببطولة أمم أفريقيا للشباب.
وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".
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