شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كاباكا قائد منتخب الشباب: سنقاتل من أجل الفوز على جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد خالد كاباكا قائد المنتخب الوطني تحت 20 سنة، أنه وكل زملائه يتطلعون للدفاع بقوة عن اسم الكرة المصرية فى بطولة الأمم الأفريقية التى تنطلق غدا خاصة أنها تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.

وقال كاباكا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل مباراة جنوب افريقيا، "سنقاتل من أجل الفوز فى مواجهة جنوب أفريقيا لإسعاد الجمهور المصري، وطالب كاباكا الجماهير بالوقوف خلف المنتخب ودعمه ومساندته فى مهمته الوطنية.

ويشهد معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة أسامه نبيه حالة من الطوارئ وذلك استعدادا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا الأحد حيث يواجه منتخب الشباب في ضربة البداية منتخب جنوب أفريقيا ، وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلى، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى التى تضم الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.