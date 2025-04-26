شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه قبل مواجهة جنوب أفريقيا: نثق فى لاعبينا.. والمستويات متقاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم عن ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على تشريف الكرة المصرية فى لقاء الافتتاح أمام جنوب أفريقيا مساء غد باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية التى تنطلق غداً وتستمر حتى 18 مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم فى تشيلي.

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذى عقد اليوم باستاد القاهرة: "لاعبونا فى حالة تركيز ولديهم الرغبة فى تحقيق نتيجة مشرفة فى بداية المنافسات مشيدا بالروح العالية التى ظهرت فى التدريبات".

وتابع أسامة نبيه: الكرة الأفريقية تتطور بشكل كبير ولا يوجد فريق كبير وأخر صغير، والبطولة صعبة وكل المستويات متقاربة وكرة القدم لا تؤمن إلا بالعطاء والجهد، مؤكدا أن لاعبى المنتخب الوطني يدركون ذلك جيدا، مشيراً إلى أن الجهاز الفنى للمنتخب تابع وشاهد كل المنتخبات الموجودة فى مجموعته وكلهم يلعبون كرة حديثة ولديهم نفس الدوافع والطموحات المشروعة فى المنافسات لكننا واثقون من لاعبينا".

وتضم مجموعة مصر منتخبات جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.