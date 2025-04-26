شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مُثيرة في ترشيح كيروش لتدريب الأهلي خلفاً لـ مارسيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

رغم أن كثيرون في النادي الأهلي رشّحوا البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر لتدريب الأهلي إلا أن حظوظ المدرب البرتغالي في تدريب المارد الأحمر تبدو صعبة للغاية.

وفتح مسئولو الأهلي خط اتصالات مع أكثر من مدرب أجنبي من أجل تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي ستتم إقالته خلال الساعات المقبلة بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس، الجمعة، بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما كان قد تعادل سلبياً في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

وقال مصدر في الأهلي ومُقرّب من كيروش، إن الأخير لم يعد مُتحمساً للعمل في مجال التدريب خاصة إذا كانت التجربة تتعلق بأندية لأن نجاحاته السابقة تحققت مع المنتخبات وليس مع الأندية.

وأوضح المصدر، أن كيروش وصل إلى درجة كبيرة من "التشبّع الكروي" خلال مسيرته الطويلة في عالم التجريب وهو ما جعله غير مُتحمس لفكرة تدريب أندية خاصة إذا كانت التجربة خارج أوربا .

وواصل المصدر: ليس معنى هذا أن كيروش سيرفض عرض الأهلي حال تلقيه عرضاً رسمياً ومناسباً من إدارة القلعة الحمراء، فالمدرب البرتغالي قد يوافق على العرض لكن نجاحه سيكون محل شك.

وأوضح المصدر، أنه من الأفضل أن يبحث الأهلي عن مدرب آخر بخلاف كيروش لتدريب الفريق، موضحاً أن الأنسب للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة مدرب ينتمي للمدرسة الألمانية.