شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص جراديشار اليوم لتحديد موقفه من مباراة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يخضع السلوفينى جراديشار مهاجم الأهلى لفحص طبى اليوم السبت بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى للوقوف على حجم إصابته التى تعرض لها فى مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا ليضطر لمغادرة الملعب ويظهر الفلسطينى وسام أبو على بديلا له.

ويتحدد الموقف النهائى لجراديشار من المشاركة مع الأهلى فى مباراة بتروجت المقبلة بناء على الفحص الطبى الذي سيخضع له اليوم قبل المران.

الأهلي ودع دوري أبطال أفريقيا، البطولة التي يحمل لقبها في آخر عامين، بتعادله إيجابياً 1-1 أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي المسابقة، كون مباراة الذهاب انتهت سلبياً.

فشل الأهلي في التواجد للمرة السادسة على التوالي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم، باتت فرص بقاء المدرب السويسري مارسيل كولر صعبة على رأس الإدارة الفنية للأهلي، خاصة وأن الفريق فرصه صعبة في التتويج بالدوري المصري هذا الموسم.

ويستعد الاهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.