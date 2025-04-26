شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد يحرس مرمى المصري أمام الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستمر محمود جاد حارس مرمى النادي المصري، في حراسة عرين الفريق البورسعيدي خلال اللقاء المقبل أمام الزمالك بالدوري، ويقدم جاد موسماً مميزاً مع النادي المصري حيث شارك خلال الموسم الجاري في 24 مباراة، حافظ خلالهم على نظافة شباكه في 15 لقاء، بينما استقبل 16 هدفاً في اللقاءات الأخرى.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.