شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي اسكواش أون فاير اليوم بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم، السبت، منافسات نصف نهائي بطولة اسكواش أون فاير، المقامة بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 23 إلى 27 أبريل الجاري بقيمة جوائز مالية تصل إلى 50 ألف دولار.

وكان 3 لاعبين مصريين وهم، روان العربي، كريم التركي، وكنزي أيمن، تأهلوا لمنافسات هذا الدور.

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

ـ كريم التركي والماليزي إيان يو إنجي

ـ روان العربي والأمريكية راشيل أرنولد

ـ كنزي أيمن والأمريكية أماندا صبحي

من ناحية أخرى، اقتحم البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب الاسكواش قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للعبة، بعد مستواه المميز فى البطولات الدولية الكبرى.

وبدخوله قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للاسكواش، سيكون محمد زكريا على موعد مع إنجاز فريد للاسكواش المصري، حيث سيكون ثاني أصغر لاعب يقتحم تلك القائمة بعمر 17 عاماً فقط، ويسبقه أسطورة باكستان جهانشير خان، والذي التحق بتلك القائمة في عمر 16 عاماً.

ويحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا لقب بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي.