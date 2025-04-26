موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

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ضرب فريق بيراميدز موعدًا ناريًا مع صن داونز فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية "2024-2025". وحقق بيراميدز تأهلًا تاريخيًا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء أورلاندو بايرتس. وفاز بيراميدز على أورلاندو بايرتس باستاد الدفاع الجوي بنتيجة 3-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب انتهى سلبيًا في جنوب أفريقيا، ليتأهل بيراميدز إلى نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه بنتيجة 3-2، لمواجهة صن داونز.

وأقصى صن داونز نظيره الأهلي بعد انتهاء مواجهتهما بنتيجة 1-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

مباراة الذهاب بين بيراميدز وصن داونز تقام يوم 24 مايو المقبل فى ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، بينما تقام مباراة الإياب 1 يونيو المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته. ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي، الأكثر تتويجاً، وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

وقد نجح النادي مؤخرًا في تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا



تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.