شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ، خدمات 6 لاعبين قبل مواجهة المصري المقرر لها 1 مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك كل من محمود الونش والمغربي محمود بنتايج للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بيبنما يفتفد الجهاز الفني خدمات محمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة، وأحمد حمدى، مهاب ياسر، وأحمد رفاعي لوجهة نظر فنية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم السبت، وذلك عقب مواجهة بهتيم الودية التي أقيمت بالأمس الجمعة.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الأحد المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.