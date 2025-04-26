شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحساب الرسمي لشركة تذكرتي عقب موقع "إكس" فتح باب الحجز لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للشباب في تشيلي.



تذكرتي

ويشهد معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة أسامه نبيه ،حالة من الطوارئ استعدادا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا الأحد، حيث يواجه منتخب الشباب في ضربة البداية منتخب جنوب أفريقيا ، وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلى، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى التى تضم الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

وعقد أسامه نبيه أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة التركيز في ضربة البداية امام جنوب أفريقيا وضرورة حصد النقاط الثلاث، وأنه لا بديل للمنتخب عن التأهل لكأس العالم، ومن ثم التتويج ببطولة امم أفريقيا للشباب.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا ، ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

في ذات السياق تم الاستقرار علي إقامة بطولة كأس الامم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر باستخدام تقنية حكم الفيديو VAR ، علي ان يتم اخطار المنتخبات المشاركة في البطولة.