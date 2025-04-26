شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر إقامة حفل "تكريم ووداع" لـ مارسيل كولر قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادى الأهلى على إقامة حفل "تكريم ووداع" للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة قبل رحيله عن مصر، وذلك تقديراً لدور المدرب السويسري فى فوز المارد الأحمر بـ11 بطولة، خاصة بعد الهجوم الجماهيري الذى تعرض له فى مباراة صن داونز.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكولر وهو يركض هرباً من غضب جماهير الأهلى، وظهرت مجموعات من جماهير الأهلي وهي تلقي زجاجات مياه على كولر لحظة خروجه من أرضية الملعب تجاه غرف خلع الملابس.

أحد أفراد الأمن تدخل سريعاً وجعل كولر يركض بسرعة ناحية غرفة خلع ملابس الأهلي.

الأهلي ودع دوري أبطال أفريقيا، البطولة التي يحمل لقبها في آخر عامين، بتعادله إيجابياً 1-1 أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي المسابقة، كون مباراة الذهاب انتهت سلبياً.

فشل الأهلي في التواجد للمرة السادسة على التوالي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم، باتت فرص بقاء المدرب السويسري مارسيل كولر صعبة على رأس الإدارة الفنية للأهلي، خاصة وأن الفريق فرصه صعبة في التتويج بالدوري المصري هذا الموسم.

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باتاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.