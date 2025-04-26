شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: فخورون بوصول رحلتنا لنهائي أكبر وأهم بطولة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعرب شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، بعد الفوز على أورلاندو بايرتس بنتيجة 3-2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب شريف إكرامي، عبر حسابه على موقع "إكس"، "فخورون إن رحلتنا وصلت لنهائي أكبر وأهم بطولة فى أفريقيا لأول مرة فى التاريخ.. الحلم بقى حقيقة بفضل مجهود كل فرد فى النادي".

وأضاف، "من بعد الإدارة والجهاز الفني، اللعيبة دي قدمت مجهودات كبيره واشتغلت كتير في هدوء و صمت، واللي بيحصل في الملعب وراه شغل أكبر بكتير في الكواليس.. التأهل مش بس خطوة تاريخية، ده شاهد على إن الأحلام الكبيرة بتتحقق بالإصرار وبتضحيات رجالة اختارت الفريق على حساب نفسها.. مبروك لرجالة بيراميدز و لكل اللي احترمهم و صدق فيهم.



شريف اكرامي

وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه المثير على حساب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا مع صن داونز المتأهل على حساب الأهلي.

وضرب بيراميدز موعدا ناريا مع صنداونز في نهائي البطولة التي تلعب بنظام الذهاب والإياب. وتقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو المقبل في جنوب إفريقيا، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو القادم في مصر.